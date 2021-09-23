先前偏空的美系外資持續保守看記憶體產業，指短期對NOR Flash的需求轉為疲軟，不利於第四季的價格，預計第四季價格可能僅持平，並調降華邦電（2344）、旺宏（2337）兩間台廠的目標股價。

本季NOR Flash記憶體價格持續上漲，但相較前一個月，美系外資更保守看待NOR Flash記憶體族群，指NOR Flash將受到DRAM疲軟拖累，預期客戶的訂單會趨緩，原先預測，第四季的定價可以比第三季上漲5%，不過目前下修至持平，同時預計2022年的第一季也不會調升。

美系外資表示，雖看好NOR Flash未來在消費電子產品中使用量增加，但短期仍然會受到消費需求減弱影響；指美國的NB庫存增加，PC、電視的需求也趨緩；此外中國的需求也疲軟，今年電視的的出貨量，可能年減達2位數百分比。

美系外資在8月就調降旺宏和華邦電評等，均降至持有評等，本次看法更為保守，預測NOR Flash 2022年將面臨週期性減弱，調降旺宏、華邦電的目標價，最新目標價分別從44元、33元，再下調至39元、29.5元。

不過，旺宏董事長吳敏求先前即指出，他不認同美系外資8月發布「記憶體寒冬來臨」的報告，直指旺宏不但下半年需求看好，明年整年也看好。旺宏董事長吳敏求對旺宏後續營運相當有信心，預期第3季、第4季財報會很好看，旺宏不僅下半年需求看好，並對明年整年營運也看好。整體外資周三對旺宏賣超7208張，對華邦電則買超6893張。