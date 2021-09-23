晶華(2707)國際酒店集團股東常會通過配息約4.38元，今（23）日以138元參考價除息交易。晶華股價近期於139～145.5元區間震盪，今日跟隨大盤強彈200點開高穩揚，最高上漲3.26％至142.5元，僅耗時約17分鐘即完成填息，早盤維持逾3％漲幅，領漲觀光類股。

晶華雖受三級警戒餐飲內用暫停衝擊，2021年第二季本業首見虧損，但在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.1億元，雖季減58.7％、仍年增26.37％，每股盈餘（EPS）0.87元。上半年歸屬母公司稅後淨利3.79億元、年增達61.07％，每股盈餘2.98元。

在疫情警戒降級、餐廳內用解禁下，雖然防疫降載規定仍壓抑餐飲業務復甦動能，晶華8月自結合併營收3.81億元，雖年減27.48％，但月增達42.21％、回升至近4月高點。累計前8月合併營收32.23億元、年減4.42％，為近9年同期低點。

展望後市，晶華預期節慶檔期商機有助挹注住房及餐飲業務營收表現，美食外帶外送平台亦持續推出各式快閃優惠。台北晶華館內的自助餐廳栢麗廳，亦自15日起以全區開放自取方式恢復全時段營運供餐，在高規格防疫下以加料加量不加價方式回饋顧客。

配合政府振興五倍券將上路，晶華整合集團據點資源，即日起至9月底快閃推出「0元入住再送1萬元」振興住宿方案，預訂10月8日至11月30日的台北晶華精緻客房，即贈5千元餐飲消費金，與太魯閣、台南晶英及礁溪晶泉丰旅、全台捷絲旅住宿抵用金5千元。

發展策略方面，晶華董事長潘思亮表示，東進日本及美國為集團發展目標，希望下半年捷絲旅在日本和美國能有好消息，國內則以晶英及捷絲旅持續深耕。同時，麗晶（Regent）在台北和其他大都會則有豪宅及飯店的複合發展計畫，期盼後續能陸續有好消息公布。