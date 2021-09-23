國民黨主席選戰倒數，候選人朱立倫昨自爆前高雄市長韓國瑜給他加油打氣，並獲得韓市府3位副手力挺，拉韓粉票源意味濃厚。尋求連任的現任主席江啟臣今說，他應該是4位候選人中，和韓國瑜最有革命感情的人，但韓強調，一切以臉書發表的內容為主，韓在此次黨魁選舉就是保持中立。

江啟臣上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，去年高雄市長罷免後到補選這3個月，他幾乎三天兩頭就在高雄，另外，2019年總統初選出線後，韓本來找朱立倫當副手遭拒，後來韓也詢問他的意願，「我們兩人是最了解彼此」，從那段時間就開始建立互動，更早就是韓國瑜競選高雄市長的三山造勢。

江啟臣說，他和韓國瑜其實蠻常連絡，昨晚他致電給韓國瑜，爭取韓的支持，韓提到，希望國民黨能夠更好，祝福每一位候選人，同時特別澄清，此次黨魁選舉保持中立，希望每一位候選人各自發揮得到黨員支持，最後國民黨要贏，他的態度一切以臉書發表的內容為主。

江啟臣表示，韓國瑜是很好又溫暖的人，一旦有什麼決定就會公開講，他不希望造成韓國瑜的困擾。話鋒一轉，談到張亞中聲勢竄升，朱張捉對廝殺，黨內醞釀棄江保朱，甚至傳出江啟臣要退選，江再次強調，絕對沒有要退選，而且絕對參選到底、拚到底，拋出退選的人是惡質操作，且沒跟他查證就逕自放話，對此表達最嚴正抗議。

江啟臣說，黨內選舉若操作棄保，就顯示沒有自信、太自私，他認為不用擔心會發酵，因為黨員討厭分裂分化自己政黨的人，特別是愛國民黨的資深黨員，他們可以接受公平競爭，但無法接受惡質的黨內選舉操作，讓人覺得老套又來了。

江啟臣直言，若黨選舉可以棄誰保誰，總統提名是否又可以棄誰保誰，上演老戲碼，現在說「棄我保誰」，讓支持者很不平，甚至揚言屆時站出來投給大家看，反而更加堅定支持者信念，有一些黨員還回籠。

他還說，基層擔憂選後團結難保，因此現在是要選一個馬上分裂，還是選一個2024分裂的人選，「選我最安心，我最能用行動團結國民黨，起碼過去17個月的國民黨沒有分裂」，看到朱張捉對廝殺，他建議朱張彼此應先簽和平協議。