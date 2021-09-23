我國正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對於未來談判恐觸及日本和災區食品開放議題，行政院政務委員鄧振中今表示，我國對福島食品處理三原則，包括國民健康、處理過程要有科學根據、國際規範等，在談判過程會與日方找尋可妥善處理的方法處理。

針對我國正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院會後記者會今說明相關進度，由政委兼發言人羅秉成主持，鄧振中、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人出席。

對於美國、歐盟解禁日本食品，台灣是否跟進？鄧振中表示，這是不容易處理的問題，每個國家把保護國人健康當成最重要的政策目標，台灣也秉持這樣原則處理進口食品問題，如今美國採取進一步開放措施，可以做為未來跟日方交涉談判參考。

鄧振中說，福島食品不等於是「核汙染食品」，也並非就是「核食」，沒有一個國家會讓核食在自己國家出售、出口，現今科技發達，那些東西被輻射汙染，非常容易查，他倒不認為福島食品等於核食，畢竟核食是經過查證後汙染的食品。

陳吉仲進一步說明，外界對美國開放日本食品有錯誤解讀，美國跟歐盟早對日本食品採取開放，尤其美國陸續對日本高風險品項開放，不像台灣、大陸針對福島五縣市禁止進口。

陳吉仲說，台灣自從2011年檢測日本食品，總計共17萬件，皆必須符合輻射標準才能進口，比國際更嚴格，其中231件驗出有微量輻射殘留，採取退運銷毀，百分之百做到沒受輻射汙染食品才能進到台灣，未來相關議題會在CPTPP積極處理。