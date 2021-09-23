湖人可說是今年夏天全NBA陣容更動最大的球隊，他們用幾位主力換來明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)，更找回奪冠班底霍華(Dwight Howard)、朗度(Rajon Rondo)，還另外簽下安森尼(Carmelo Anthony)和狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，配上詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)，全新戰力令人期待。

Anthony Davis' wedding did not include Montrezl Harrell: "Nah bruh don't like me like that!" pic.twitter.com/Y1atF8PxEj — 👑 Brandon “Scoop B” Robinson 📍 (@ScoopB) September 21 2021

而它們在交易來韋斯布魯克過程中送走波普(Kentavious Caldwell-Pope)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)，以及今年1支22順位首輪籤、還有未來2支次輪籤。哈瑞爾合約到期，他決定行使最後一季970萬美元球員選項，如此湖人才能拿出匹配薪資去交換韋斯布魯克(年薪4400萬美元)。

說到哈瑞爾，他離開時感覺不太滿意前東家湖人，他8月26日在IG限時動態放話，自己待在湖人遇上一些不該認識人，他說：「我在這裡遇到一些好人，也碰上根本不應該認識的一些人，我就是從中吸取教訓，我的故事下一個篇章就要開始書寫了。」此話一出引來球迷瘋狂猜測，不知道他在湖人和哪位球員或教練出了問題。

而在今天早前又傳出他與湖人之間緋聞，幾天前安東尼戴維斯舉辦婚禮，邀請不少好友參加，韋斯布魯克、詹姆斯，甚至前隊友杜德利(Jared Dudley)都有出席，最近哈瑞爾在受訪時談到此事，他說：「我沒被邀請，因為這位兄弟(安東尼戴維斯)不喜歡我這樣的人。」此話也和他之前說過的怨言相對呼應，似乎就在暗指他不該認識的人是誰。

哈瑞爾去年從快艇轉戰同城的湖人，原本球隊期待他的機動性帶來幫助，但效果並沒預期中的好，他一共為湖人出戰69場比賽，平均拿下13.5分6.2籃板1.1助攻，投籃命中率62.2%，相較在快艇拿下最佳第六人表現略有下滑。他15年被火箭挑中，後來轉戰快艇，再到現在的湖人、巫師，不知道離開湖人的他能否重新找回第六人身手。