台灣申請加入CPTPP、五倍券亂糟糟民怨起 蘇貞昌最新回應

振興五倍券及加碼券昨（22）日開放數位綁定，一上線立刻大當機。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，昨天有1300萬人進入五倍券網站，250萬人完成綁定，600萬人完成旅遊抽籤，可見五倍券大受歡迎。

振興五倍券及加碼券昨開放數位綁定，一上線立刻大當機，網路罵成一片，連綠營自家立委都忍不住說，國會辦公室5支手機到下午連登入都沒辦法，大嘆「國家隊ㄟ，難看哪！」民眾黨立委則抨擊蔡政府將九大券當成玩抽獎，麻痺民眾打不到疫苗的被剝奪感，呼籲盡快提升疫苗覆蓋率才是振興的強心針。

（本報系資料照片）

面對五倍券引發的民怨，蘇貞昌今天赴立院報告「防疫紓困特別預算第4次追加預算案」並備質詢前特別做出回應。

蘇貞昌表示，昨天一天下來，有1300萬人進入五倍券網站，250萬人完成綁定，600萬人完成交通部的相關旅遊抽籤，可見五倍券大受歡迎，而數位綁定也大大提高，「我們一如預期」。

蘇貞昌說，今天上午他在行政院會交代相關部會，要對內容與方法更精進，對於「因為短時間大量湧入產生的當機問題」都要注意，希望愈做愈好，讓民眾不但能愉快的享受五倍券，業者與地方政府的加碼也能夠創造更多的刺激經濟，也讓受衝擊的小店家、小攤商、服務業等能大大獲得振興。