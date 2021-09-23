一名林姓職業軍人與單位女同事小雅（化名）一起到台中好市多購物，開車途中他竟不斷伸手碰觸小雅胸部、搭肩，甚至還問「跟男友交往多久會發生性關係」等隱私問題，讓小雅深感不舒服，向單位輔導長傾訴，憲兵隊展開調查。台中地方法院依性騷擾防治法，判處林男有期徒刑2月。可上訴。

根據判決書，去年2月7日，林男開車載當時同單位的小雅一起到台中好市多賣場購物吃飯。兩人從停車場離開時，林男突然從駕駛座轉身雙手環抱坐副駕駛座的小雅，碰到胸部、肩膀等部位，還把頭靠在小雅肩膀上，小雅用手擋林男才縮回去。

小雅指控，她上車後就在滑手機，林男要求「不要再滑否則不開車」，還變本加厲說「那你撒嬌給我看，不撒嬌不開車」，接著小雅要求要回家，林男開始拉住她的手，環抱住她的胸和肩，最後終於開出停車場，但一路上仍有許多騷擾動作。

例如停等紅綠燈，林男就左手握方向盤，右手伸過去想摟小雅的肩；小雅強裝鎮定，撥開林男手要他好好開車；上了高速公路，林男竟問「通常跟男友交往會多久，多久會發生性關係」，小雅雖然心裡感到很不舒服，但還是應付回答「2、3個月」。

林男到案否認有騷擾行為，不過法官查看小雅事後透過LINE向友人傾訴內容，與過程供述皆符合，因此採信小雅說法，依性騷擾防治法判處林男有期徒刑2月。可上訴。