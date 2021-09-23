恒大集團昨（22日）宣布今會如期支付到期的3590萬美元（約新台幣10億）的境內債券利息，使市場擔憂情緒獲得緩解，然而有外媒分析，這不代表恒大已經擺脫財務困難，明年恒大還有6筆共76億美元（約新台幣2128億）的債券到期，相當考驗恒大現金流能力，同時大陸經濟因恒大所承擔的風險遠遠未結束。

日經亞洲評論報導，中國房地產巨頭恒大集團去年底就傳出財務出狀況，今年問題持續惡化，股價至今已崩跌超過8成。此外，旗下恒大財富9月中爆出到期客戶無法兌付的情形，引發大批投資人上街抗議，讓此事的關注度瞬間升高。

先前外界一度擔心恒大無法準時支付今日到期的兩筆債券利息，不過恒大昨宣布，其中一筆境內3590萬美元利息將如期付款，但未說明能否支付另一筆8530萬美元（約新台幣20億）的境外債券利息，如果錯過此期限，還有30天的寬限期。

儘管恒大暫時緩解財務壓力，但報導認為，明年才是考驗恒大現金流能力的關鍵時間點，主因在於屆時將有6筆共約76億美元的債券到期，且這些債券的殖利率已經飆升320%至560%之間，這使得轉換成新債券的機會變得相當渺小。

此外，報導點出，目前金融市場對恒大財務風暴的反應並不大，但未來大陸整體經濟仍存在風險，標普全球評級公司認為，大陸當局暫時不會出手救恒大，「我們認為，只有在影響蔓延導致多個主要開發商倒閉，甚至出現結構性風險的狀況下，北京才有可能介入。」