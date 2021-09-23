【旅奇傳媒/記者-張偉浩】花蓮縣政府從今年舉辦慢．精品．花蓮—流星花蓮山海．星光系列活動，包括6大天文旅遊活動，結合花蓮四季、在地特色與產業，並開辦天文解說員培訓課程及星級認證，培養導覽人才，打造一系列屬於花蓮夜間的慢、精品遊程。

來吧！來一趟花蓮星空旅遊，絕對讓您滿載而歸！」花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣天上有星星，地上有黃金，海裡有水晶（鯨鯊），流星花蓮「銀河．螢河」6大天文旅遊活動，花蓮縣政府延續去年「淨」、「靜」、「境」、「勁」、「靚」及「近」等6個元素，在今年推出「慢．精品．花蓮」，平時白天享受青山綠水、藍天白雲，空氣清新舒服，金黃色的稻浪、8～9月的金針花海以及海洋中的水晶如鯨豚及豆腐鯊；晚上沉靜湛藍深夜、繁星璀璨，白月光亮鋪地，尤其現在正是螢火蟲季，讓民眾從白天玩到黑夜，在星光閃爍中欣賞林間漫舞的綠色精靈，遨遊花蓮螢河、銀河世界；歡迎大家來到花蓮，來一趟花蓮星空旅遊，體驗大自然星空之美，帶著富足的心靈滿載而歸！

今年花蓮6大天文旅遊活動包含「銀河．螢河」賞星賞螢活動、「海之星．星 之海」賞星食魚體驗、「海洋月光賞星船」、「星光音樂會」、「銀河穀稻饗 宴」及「天文大師教你拍」星空攝影課程等。

▲花蓮賞星地圖，方便遊客按圖造訪並觀賞星空美景！ 圖：花蓮縣政府／提供

七星潭海邊疊石看海 享受星月太陽音樂組曲

部分活動雖然已經結束，但是入秋後更有一場以天文為主題的「星光音樂會」千萬不能錯過，將在七星潭海邊，疊石看海，吹著晚風，享受星星、月亮、太陽為主題的音樂組曲，並欣賞著花蓮美麗的星空。另外「銀河穀稻饗宴」10、11月在花蓮富里鄉秋收後的稻田中，搭配穀稻秋聲活動將辦理銀河穀稻饗宴。除了聽覺的享受以外，今年也預計邀請國內外知名的天文攝影師，從室內教一般民眾如何拍攝美麗的星空照片，夜間更直接帶著大家實地拍攝，留下美好的星夜回憶。

舉辦「花現天文解說員」認證 培養天文導覽人才

花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，2021年推動「慢．精品．花蓮」之觀光 理念，賞星賞螢等夜間體驗深度活動為第一波推薦，希望遊客在花蓮能從早上玩到夜晚，能在花蓮多留一晚，細細品味花蓮。另為了永續推動天文旅遊及培養天文導覽人才，開辦一年四季共63小時的天文解說培訓課程，秋冬班於9～11月，並在11╱28舉辦花現天文解說員考核，給予「花現天文解說員」認證，期待透過全年度與業界結合的天文活動及課程，讓產業發掘自己的在地特色。

▲以天地為帳的露營活動，可以觀賞到燦爛星空美景。 圖：花蓮縣政府／提供

以下活動因易受天候影響，因此活動日期目前為暫定，如有變動請持續關注花蓮觀光資訊網訊息。

9╱26、10╱9【海洋月光賞星船】

推出「月光航班」、「星光航班」，結合月光、星空及花蓮地景解說，並於今年月 全食當日推出月光海船班。

集合地點：多羅滿賞鯨海礦館分館

10╱2【星光音樂會】

花蓮首度舉辦天文主題音樂會，從耳熟能詳的〈月亮代表我的心〉、西洋經典〈moon river〉、現代流行〈夜空中最亮的星〉、樂聖貝多芬的〈月光〉等橫跨古今東西，由歌手、樂團對於日星月的演繹，配合樂曲老師說音樂、天文老師講星星，享受一個有星光，有月光，悠揚且悠閒的夜晚。

地點：七星潭海灘

11╱6【銀河穀稻饗宴】

2019年花蓮市與日本岩手縣盛岡市締結為姊妹市，盛岡中學校即日本作家宮澤賢治之母校，其著作《銀河鐵道之夜》更是聞名國際。藉由列車探索家鄉、探索生命，自花蓮北區一路前往花蓮中南區，沿途將經過美麗的山川、平坦的縱谷，直至夜晚，當壯闊的銀河緩緩西沉，進入秋末，也是花蓮南區稻作收割，在鄉間穀道中，配合大型活動「穀稻秋聲」，帶來花蓮產業、在地小農、手作市集、音樂盛會等，徜徉在廣闊的稻田中，享受自然、享受星空、享受生活。

地點：富里鄉

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