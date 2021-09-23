44歲男星郭品超因偶像劇《鬥魚》爆紅，近年來他都在大陸發展，發展得有聲有色，先前他無預警宣布喜訊，認愛小19歲大陸女星馬澤涵，日前迎來中秋節，小倆口也把握時間出遊約會，郭品超更在社群平台上大方放閃，讓一票粉絲全被閃瞎。

郭品超日前在微博發文送上中秋祝福，同時曬出多張和馬澤涵的甜蜜合照，2人都有一雙大長腿，不科學的身材比例讓他們無論置身什麼場景，都宛如畫報中的人物，情侶倆不僅大方牽手，郭品超更一把將女方抱起，2人看著彼此互笑，畫面滿是粉紅泡泡。

郭品超和馬澤涵牽著手，畫面美如畫。(圖/翻攝自郭品超微博)

郭品超在海邊一把將馬澤涵抱起。(圖/翻攝自郭品超微博)

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「這可比月餅甜太多了」、「看來以後都得戴著墨鏡刷你的微博了」、「太甜了，你們甜到我心裡了」、「啊啊啊啊！這就是最萌身高差嗎？好羨慕這樣的愛情啊，太好看了吧，兩位男主角女主角」、「這就過分了吧！這狗糧吃的我猝不及防啊！」、「偶像劇真實上演？」

郭品超和馬澤涵閃瞎粉絲。(圖/翻攝自郭品超微博)

事實上，儘管2018年情侶倆就能被拍到手牽手夜遊，但當時雙方都否認戀情，本月初郭品超才在女方生日時認愛，更特別挑在13點14分發文，告白一生一世，並在內文寫下：「言不盡意，意切情真的用心對你說『I Love You Fo rever』」，引來不少粉絲獻上祝福。