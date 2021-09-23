女星狄鶯近期迷上自製長輩圖，日前還因龍劭華猝逝，她照曬深V、短裙秀美腿圖，掀起外界批評聲浪，不過狄鶯無懼網上熱議，仍每天早上一PO，不過狄鶯對外界說她發的是「長輩圖」有些意見，她日前還重申：「我這不是長輩圖，這是給年輕人的心靈雞湯」，狄鶯今（23日）則辣曬低胸雙峰照，並強調：「不要只看狄姐照片有多美，照片只是點綴，要看文字內容那才是狄姐要傳達的心意重點唷！」

資深女星狄鶯保養有術，59歲仍有凍齡臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，是演藝圈著名的美魔女代表，而狄鶯近期迷上自製長輩圖，在臉書常看到狄鶯曬辣照、旁邊還寫下勵志語錄，日前還因龍劭華猝逝，狄鶯雖然發文為龍劭華哀悼，但照片仍是深V、短裙曬美腿，而引發外界批評聲浪。

不過狄鶯仍每日一PO，且狄鶯對外界說她發的是「長輩圖」有些意見，她日前還發文：「再重申一次，我這不是長輩圖，這是給年輕人的心靈雞湯，祝福」，而狄鶯今則曬出開深V秀雙峰辣照，並強調：「兄弟姊妹們，不要只看狄姐照片有多美，照片只是點綴，要看文字內容那才是狄姐要傳達的心意重點唷！」

狄鶯臉書全文。（圖／取材自狄鶯臉書）

狄鶯臉書全文。（圖／取材自狄鶯臉書）

儘管狄鶯辣照勵志寫下：「偉大的事情來自勤奮和毅力，沒有任何藉口」，部分網友仍把焦點放在狄鶯的好身材，紛紛驚呼：「長輩出來問安了」、「狄姐照片才是內容的重點」、「真的，狄鶯姐姐最棒」，也有人則留言說：「狄姐美，狄姐的文字更美」、「『早』跟『安『可不可以用同一大小跟顏色」。