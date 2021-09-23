潤寅公司被控詐貸386億元，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴，台北地方法院審理後，將楊文虎判刑26年，王音之判刑28年，上訴後，台灣高等法院改判楊男25年、王女27年，各併科罰金6億元、6.5億元。可上訴。

檢方調查，潤寅自2010年8月起勾結福懋等上市公司經理人製造假交易，向國內9家銀行詐貸，直到去年周轉不靈，楊文虎夫婦才逃亡海外，造成銀行84億多元呆帳。美國後來以非法居留、洗錢疑慮為由逮捕夫婦倆，今年初先將楊遣返回台受審，羈押至今，王近期也將被遣返。