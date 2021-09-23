美國Fed有機會在明年提早啟動升息，大陸恆大風暴趨緩，美股四大指數齊揚，其中，道瓊、標普更創下2個月以來最佳單日漲幅，台股在期指盤率先開高支撐下，今開高72.25點、報在16998.07點，早盤後指數一路墊高，一舉站上17000點關卡，並一度大漲逾200點、達17145點，呈現開高走高的反彈，但卻是價漲量縮，接近10:00，成交量尚未達千億。現階段恆大事件、美國債務上限，以及聯準會暗示縮減購債，都宜持續關注，是台股短線發展的重要關鍵。

權值股回穩領軍，台積電(2330)開高，漲幅約0.5%、股價最高達593元，積極朝向5日線596元靠攏，聯電(2303)強勢開高，漲幅達2%，站回5日線、月線；鴻海(2317)驚傳土城廠區所屬子公司鴻騰精密1名研發工程師確診，目前已安排隔離，另有6名密切接觸者隔離檢疫，鴻海今開高後一度壓低；聯發科(2454)看好未來自駕車、電動車市場，並將車用電子部門取名為代號「黃山」，盤初小漲約0.5%；股王矽力-KY(6415)則明顯反彈逾2.5%；面板股持續受到第四季傳景氣收斂，加上9月面板價格下跌幅度更甚預期，友達(2409)、群創(3481)雙雙走弱。

航運股今全面反彈，整體運輸類股指數上漲約2.5%，波羅的海綜合指數(BDI) 22日上漲150點、收4560點，漲幅3.4%，貨櫃三雄今齊步反彈，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)漲幅均逾2%。散裝航運部分，裕民(2606)、四維航(5608)大漲逾3%，新興(2605)、志信(2611)、中航(2612)盤中漲幅也均在2.5%~3%，中櫃(2613)更是大漲逾4%，目前巴西、澳洲礦商持續出貨到大陸，但中國嚴格執行防疫措施，導致港口塞港持續、運力持續吃緊，供需不平衡帶動近期BCI指數走高，故也可以解讀為散裝市場基本面仍看好。

大陸恆大風暴傳政府準備出手，為衝擊畫下停損點，金融股今全面拉高，國泰金(2882)、元大金(2885)、新光金(2888)、玉山金(2884)等漲幅逾1%，富邦金(2881)、華南金(2880)盤中也均上揚近1%。

分析師表示，台股昨日重挫，指數跌破月線及半年線，使得半年線17162點之上M頭套牢區明顯，目前恒大財務危機傳出政府將出手，若真如此，則將減緩對資本市場的衝擊，但FOMC會議11月將討論QE退場及美國債務上限問題，將成為後續盤勢發展的不確定因素。目前台股缺乏主流，市場持股信心不夠，操作難度增加，建議採取低接布局策略。台灣8月外銷訂單挑戰連十八紅，經濟部統計處預計在明天(24)將公布8月外銷訂單統計，隨著全球經濟復甦，科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，預計將延續正成長，電股可留意ABF、第三代半導體、車用、蘋果新機概念股，傳產可留意塑化、鋼鐵、航運、紙類。