女星梁佑南的兒子方璿（27歲）開設在大安區的酒吧，本月3日清晨遭到酒客鬧事砸店，對方還嗆是竹聯幫份子，現場還將方璿打成腦震盪。。據了解，當天數名男子一起到店內喝酒，期間疑似與方璿發生口角，還動手揍人，大安分局查出鬧事者確實有幫派身分，有意索取保護費藉機鬧事，目前已傳喚5嫌到案，其中帶頭三人遭到收押禁見，另2嫌已10萬元交保，由於仍有鬧事份子未到案，警方持續追緝中。

北市大安區信義路四段一家餐酒館，3日清晨發生店長遭酒客毆打、恐嚇案件。梁佑南的兒子方璿當天下午到安和路派出所提告恐嚇、傷害及毀損，警方情查後，立刻鎖定具有幫派身分的嫌犯，並陸續進行傳喚。

警方調查，3日當天凌晨時許，有6名酒客認為店方服務態度不佳，找方姓店長進入包廂理論時，雙方一言不合，酒客竟對方男圍毆，還砸毀酒杯、點唱機等物品，後來酒客經過店家安撫，才恢復情緒，消費至清晨才離開。

警方獲報店內發生酒客糾紛，立即派員前往了解，發現現場只有方男一人，警方根據周邊監視器，清查過濾6名涉嫌動手的男子具有竹聯幫背景，近日內依序傳喚5嫌到案，依恐嚇、傷害及毀損等罪嫌送辦。

檢察官認為，涉案份子不僅砸店還打傷老闆，甚至亮刀恐嚇，已涉及強盜及恐嚇取財罪嫌，因此將3人聲請羈押禁見獲准，另2人則各已10萬元交保。

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