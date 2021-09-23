改編自張愛玲作品的電影《色戒》，由大導李安執導，請來影帝梁朝偉與女星湯唯主演，劇情張力與破尺度全裸床戲，讓這部片一推出就造成轟動，如今《色戒》上映後已過了14年，仍時常引發話題，被公認是難以超越的神作，但眾人也好奇，難道刪去惹議的激情片段，電影就不完整了嗎？事實上李安曾就此給出答案，讓許多抱持質疑態度的影迷也改觀。

電影《色戒》的成功，除了劇本與深厚的執導功力外，梁朝偉與湯唯看起來超真實的裸露激情戲，也是一大看點，「迴紋針體位」連開放的西方人看了都驚嘆不已，相傳梁朝偉、湯唯為這三段激情戲整整拍了七天，拍完兩人忍不住抱頭痛哭，足見背負的心理壓力有多大。

事實上要將電影中的裸露激情片段拍得藝術而不變色，是很困難的學問，分寸必須精準拿捏，李安背負著兩名主演的信任，嚴謹把關著這一點，湯唯可說是為藝術犧牲，這一脫雖讓剛出道的她人氣、名氣一夕爆發，但也因此被封殺，許多粉絲不禁心疼女神，想知道難道當年《色戒》就不能免去這些畫面，湯唯就無需面對這些風雨。

李安過去對此曾吐露原因，表示《色戒》整部片的時代背景與場景橋段，呈現的是一個破碎的年代，國土與人們心中的家國情懷，皆是一片斷垣殘壁，如此殘酷虛幻的景致裡，唯有兩人之間的那些激情，才是真正的真實，因此激情戲不可刪，李安認為是必拍的畫面。

遑論14年前《色戒》拍攝時，無論社會還是影壇風氣都較現在保守一些，大尺度的劇本其實很多導演也不敢接下執導，也很少有演員願意加入，可說開拍前就已經困難重重，但李安接下了這個重擔並好好地完成了，相當不容易，也因此《色戒》長久以來都擁有話題性，網路上也有人討論，之所以激情戲不能刪，是因為如果抽掉這些，「色戒只是一部革命旋律的政治悲情片」。