你聊天的時候會使用表情符號嗎？不少人為了不想那麼嚴肅，或是想要表現自己的語氣，會在訊息加上表情符號，而今，有一份關於表情符號的排行榜出爐，男性們注意了！小心用了這些表情符號變噁男！日本調查「男性使用時變得噁心的表情符號」排行榜曝光。

訊息聊天加表情符號比較輕鬆？小心用這些直接變噁男！「男生用了很噁Emoji」曝光 （圖／BEEMEN蜂報提供）

由推特帳號「上野_ラブホスタッフ」於 2019 年進行調查，如今這份排行榜再次浮出台面，在參與調查的 31 名女性之中，挑出最噁的前三名，每個表情符號都有對應的「危險領域」分數：

． 3.00分以上：死亡區域，壓倒性地讓人噁心的表情符號。比較多大叔經常使用的符號，還會經常冒汗（第三名的表情）

． 2.60分以上：超危險區域，很基本地經常讓人噁心的表情符號，自戀男的愛用符號

． 2.50分以上：危險區域，不至於到讓人噁心，但不會帶來好印象的等級

． 2.00分以上：稍微危險區域，基本上沒有問題，但會讓部分女性不舒服

． 2.00分以下：安全區域，比較安全的表情符號，困擾的時候就用這些吧

你常使用的表情符號上榜了嗎？但不少男性看到排行榜表示，平常根本不太使用表情符號都以打字為主，也因為這份調查報告來自日本，或許會有一些文化差異也說不定，但能夠確定的是，就算使用噁男排行榜前三的表情符號，只要是從喜歡的人那裡傳來不管怎麼樣都會好喜歡，會不會成為噁男的關鍵還是在這裡吧？