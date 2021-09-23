美國之音報導，美國國會眾議院美東時間週三（9月22日）針對《2022財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act of 2022 FY22 NDAA）繼續進行辯論。法案目標為鞏固五角大樓的全球技術優勢，並確保美國擁有能力應對中國日益增長的威脅。法案還針對中國政府在新疆的人權侵犯問題提出反制，包括禁止從新疆採購部分產品，以及限制為美國政府官員參與2022年北京冬季奧運會提供財政支持，此舉或將涉及美國對這項運動賽事採取外交抵制。

眾議院週二下午開始就這項年度國防開支法案多達476條修正案展開辯論。儘管過程冗長，法案預計將在本週四進行院會表決。本月初，該法案在眾議院軍事委員會以57票贊成，2票反對的壓倒性投票結果獲得通過。

與此同時，參議院軍事委員會週三正式向院會遞交參議院版本的《2022財政年度國防授權法》，朝著完成立法程序的方向往前邁進一步。參議院版本法案接下來將等待參議院院會排入議程等候表決。

參議院軍委會主席里德參議員（Sen. Jack Reed D-RI）在一份兩黨領袖共同發佈的書面聲明中說，「這項立法優先考慮強化我們的網路防禦、提高戰略水平，和加速先進技術研發。」

在參眾兩院各自通過其版本的國防授權法之後，兩院還必須針對雙方版本內容不同之處進行協調，兩者一致後才能遞交白宮由總統簽署生效。

眾議院版本的《2022財政年度國防授權法》將在新一財年為五角大樓提供超過7700億美元預算，較拜登政府所提出的預算增加250億美元。

「我認為這項法案特別重要，因為我們正處於保衛這個國家和處理我們世界角色的重要時刻，」眾議院軍事委員會主席史密斯（Rep. Adam Smith D-WA）週二晚上在全體院會發言說，「我們從未面臨過比現在更複雜的威脅環境，我們面臨來自俄羅斯和中國、伊朗、北韓和跨國恐怖組織的威脅。」

國會共和黨人認為，美國需要為國防開支投入更多資金來對抗中國所構成的戰略挑戰和威脅。這樣的觀點普遍受到民主黨人的認同。

眾議院軍事委員會首席共和黨人羅傑斯（Rep. Mike Rogers R-AL）在院會致辭時說，「中國在新興技術和武器系統方面的進步正超越我們，我們知道中國發展這些能力並非單純為了防禦而已。近幾年來，我們看到中國使用其軍事力量擴張邊境，威脅我們的盟友，並在新大陸上立足根基。」

「HR4350（2022財年國防授權法）將激光聚焦讓我們的軍隊做好準備，在與中國的衝突中取得勝利，它對我們的能力進行關鍵投資，讓我們在競爭環境中生存，」羅傑斯繼續說。

整體而言，眾議院的國防授權法案將著重強化網路安全、創新技術和資訊系統的發展，並大幅增加對關鍵研發領域的投資，包括生物技術、定向能源和電磁頻譜等項目。

法案還將加強國防部和情報部門之間資訊和網路安全系統間的聯繫，成立一個新的信息辦公室集中管理五角大樓的網路信息威脅。法案同時將為保護國防部信息系統額外撥款5000萬美元。

這部長達1300多頁的國防開支法案從諸多方面涉及中國，包括科研發展、人權問題、新冠溯源，及國際影響力等，突顯兩黨在應對北京在印太地區對美國構成日益增長的戰略威脅凝聚高度共識。多項共和黨人在有關中國問題上提出的修正案也獲得了民主黨人的支持。

根據法案第737條款，法案授權撥付的資金，或以其它方式向國防部提供的2022財年的任何資金均不得直接或透過第三方實體用於在中國的部分研究項目，包括生物醫學、傳染病、基因編輯、遺傳學、病毒或軍事醫學研究。

上述研究項目若由國防部長認定為中國直接或間接所有、控制，同樣不得獲得任何法案提供的研究資金。

有鑒於新冠病毒大流行病造成全球多項生產供應鏈秩序失衡的窘境，新財年的國防授權法將嚴格收緊對某些印刷電路板的採購限制，目的在降低美國供應鏈對中國的依賴，進而降低對關鍵防禦系統的供應鏈風險。這些電路板的供應鏈可能容易受到中國政府的干擾或影響。

此外，法案還將鼓勵美國及其盟友和合作夥伴共同開發可靠、有效和高效的印刷電路板技術。

值得關注的是，2022財政年度的國防授權法多次直接點名中國新疆的人權問題。

《國防授權法》第836條款表示，法案所撥付或其它形式向國防部提供的2022財年的任何資金均不得用於直接或向其它實體購買從中國新疆維吾爾自治區使用強迫勞動生產、開採或製造的任何產品。

法案第1323條款禁止《國防授權法》撥款資金用於為美國政府官員以公務身份參加北京冬奧會提供交通服務。此條款或將涉及美國對這項運動賽事進行外交抵制。

不過，法案明示，有關內容未限制或排除向美國運動員或相關工作人員提供安全協助的撥款和支持。

法案在新冠溯源問題上要求國防部採取積極調查行動。第1052條款提到，國防部應針對參加2019年在武漢舉行的世界軍運會的美國軍人是否曾經染疫進行調查，並在法案生效180天之內向國會軍事委員會提交報告。

法案要求報告必須以非機密形式提交，並以可搜索的格式在網上公開，但可另附機密附件供國會參考。

除了新冠溯源相關調查和報告外，國防部還必須針對中國的軍事情況發表報告。

法案要求國防部長在2022年1月31日前，及此後至2026年1月31日，每年應與其它聯邦部門和機構負責人協商，向國會有關委員會就中國軍事和安全發展以機密和非機密兩種形式提交報告。

此外，法案要求國防部長在2022年4月1日前，及此後至2024年4月1日，每兩年必須與國務卿、國家情報總監和其它相關聯邦部門和機構負責人協調，向國會有關委員會提交報告，說明中國政府及其宣傳活動如何鎖定和影響美國軍事盟友和夥伴。

法案還指示國防部長協同國務卿、財政部長和國家情報總監，在2022年6月15日之前向國會提交報告，說明中國政府如何通過外交、軍事、經濟及其他方式擴大其在拉丁美洲和加勒比海地區的勢力和影響力，以及這些做法如何影響美國國防和安全利益。

此外，法案將撥款62億美元資金繼續支持去年法案所提出的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative PDI），以維持美國在印太地區的軍事存在。