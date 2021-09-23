大陸國家主席習近平8月17日在中央財經委員會議拋出「共同富裕」理念，中華經濟研究院大陸經濟所助理研究員王國臣認為，從去年開始大陸官方就在醞釀，認為背後有其政經用意，習近平在面對「20大」須穩定個人與共產黨的執政正當性。面對經濟增速趨緩，在高質量發展、「雙循環」之後，透過「共同富裕」願景能有助拉高消費幫助內循環、消除貧富差距、透過公共服務均等化擴大社會保障，進一步加強執政合理性。

從這個概念脈絡往下，「教育」也是國家公共服務的重要一環。王國臣也指出，「雙減」政策可說是「共同富裕」的間接產物。他說大陸高收入人群對小孩的教育經費投入驚人，台灣學子一個月補習費可能只是大陸高富族群的一周費用，這變相造成因貧富差距形成教育資源的鴻溝，包含近期嚴打「飯圈」亂象，也跟加強大陸新一代的黨國教育不無關係。

王國臣表示，大陸官方從去年就在討論「共同富裕」概念，今年6月更發布《中共中央國務院關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示范區的意見》文件，凸顯這些都不是突然冒出來的政策。

但分析大陸官方近期的經濟政策脈絡，王國臣認為好聽叫「廣納百川」，從經濟高質量發展，到推動「雙循環」再到「共同富裕」，更像是各種政策都拋出來試試看。實際從近期表現可以看到，大陸經濟並沒有找到新的成長點，投資效率、內需消費並未真正崛起，經濟成長依賴的仍是原來出口製造路線。

也因此，「共同富裕」政策的推出，王國臣分析除了維持社會穩定、促進經濟之外，背後也涉及到「20大」將近，習近平需要有願景來提高繼續執政元首的正當性，因此提出包含「碳中和」、「共同富裕」等提升人民生活品質的目標。

至於為什麼是「共同富裕」？王國臣認為，亞洲多國包含日本、南韓、台灣都有過連年經濟成長率雙位數的高速發展時代，但勢必都會面對成長放緩，隨後各國的因應方式都不同。

例如台灣、南韓而後實施進一步民主化，日本也推動實質政黨輪替。但過去學習亞洲其他國家經濟做法的大陸卻不可能跟著走這條路，因此只能朝共產黨執政的歷史借鑑。

王國臣說明，包含對互聯網平台的反壟斷加強，部分也跟促進「共同富裕」有關。但當全球都在主打反壟斷，只有大陸常延伸為變成國企進駐取代之後，這部分恐會加深市場對大陸「國進民退」的疑慮。