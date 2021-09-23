經歷22日休市後，港股恒生指數23日開盤狂漲，盤初一度漲逾600點，近期重挫的中國恒大以及大陸房地產族群飆漲，在如期付息等消息帶動下，中國恒大盤初一度漲逾32％。

恒生指數漲幅現收斂至360點，報24589點。中國恒大漲幅同樣收斂，現漲12.77％報2.56港元。其餘大陸房地產股亦大漲，融創中國漲逾10％，龍湖地產漲逾9％。

另一方面，港股科技族群23日也大幅開高，騰訊現漲3.33％股價報465港元。美團大漲5.81％股價報244港元。阿里巴巴漲0.47％股價報149港元。