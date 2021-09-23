拿錢付利息 中國恒大股價暴漲3成 11:012021/09/23 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經歷22日休市後，港股恒生指數23日開盤狂漲，盤初一度漲逾600點，近期重挫的中國恒大以及大陸房地產族群飆漲，在如期付息等消息帶動下，中國恒大盤初一度漲逾32％。 恒生指數漲幅現收斂至360點，報24589點。中國恒大漲幅同樣收斂，現漲12.77％報2.56港元。其餘大陸房地產股亦大漲，融創中國漲逾10％，龍湖地產漲逾9％。 另一方面，港股科技族群23日也大幅開高，騰訊現漲3.33％股價報465港元。美團大漲5.81％股價報244港元。阿里巴巴漲0.47％股價報149港元。 恒大延燒 外資大逃殺 美解禁福島核食 歐盟跟進放寬 #中國恒大 #漲逾 #大漲 #收斂 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早鳥出籠 無條件加碼銀行全秒殺 04:102021/09/23 焦點要聞 鐵礦石看跌 礦商搶出貨 04:102021/09/23 財經要聞 澎湖漁船違建禁出海 上百漁民抗議 04:102021/09/23 焦點要聞 恒大＋疫情雙利空 美銀證下調大陸經濟成長 04:102021/09/23 財經要聞 桃園後花園過嶺重劃區「豐湛5」 罕見2字頭精緻宅搶攻首購族 09:002021/09/23 房市新訊 加薪2成 房價暴漲7成！北市大樓10年翻漲千萬 他嘆1句曝老百姓真實心聲 07:392021/09/23 房市新訊 陸廠逆勢漲價 國內不銹鋼廠10月盤價拚持穩 04:102021/09/23 財經要聞 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 04:102021/09/23 財經要聞 《其他電子》鴻準砸25.16億元 拿台康生技9.21％股權 07:462021/09/23 財經 1分鐘讀財經》面板價格大崩壞 友達、群創目標價砍到見骨 08:332021/09/23 財經 工商社論》樂見財政部的證券交易稅條例修法方向 04:102021/09/23 財經要聞 財經熱門新聞 拿錢付利息 中國恒大股價暴漲3成 - 財經 - 工商 恒大變國企？外媒爆北京將出手相救 關鍵原因曝光 - 財經 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 - 財經要聞 - 工商時報 恒大債務炸彈拆不完 後頭還有2128億 生死判決快到了 - 財經 1分鐘讀財經》台股節後大逃殺 散戶手上有這種股票更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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