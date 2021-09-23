有關資遣、退休等勞資爭議屢見不鮮，符合退休條件的勞工，因公司業務緊縮、關廠、歇業或虧損等原因被資遣，常疑惑「該領的是退休金還是資遣費？」北市勞動局長陳信瑜解答，就算被資遣，雇主仍需支付退休金，而非以資遣費計算，且計算標準應以勞工選擇新、舊制的不同而有差異。

陳信瑜解釋，凡符合「自請退休」條件的勞工，有權隨時請求退休，就算雇主依《勞基法》第11條規定，預告勞工終止勞動契約而進行資遣，雇主也要依同法第55條及84條之2規定，計算發給員工退休金；而符合「強制退休」條件的勞工，雇主也應依法予以強制退休發給退休金。

陳信瑜說，「選擇舊制」的勞工符合退休條件被資遣時，雇主要依勞基法標準計算退休金；「選擇適用勞退新制但保留舊制年資」的勞工符合退休條件被資遣時，則要分開計算。即舊制年資要依《勞基法》標準計算退休金，新制年資另依《勞工退休金條例》第12條計算資遣費，最高以發給6個月平均工資為限。

勞動局舉例，純舊制的A勞工於2000年10月1日到職，在今年9月30日終止勞動契約，總工作年資為20年，則雇主應支付35個月平均工資退休金；相同情形對於2005年7月1日選擇新制的B勞工，其保留舊制年資為3年9月，雇主應支付8個月平均工資退休金及6個月平均工資新制年資資遣費。

勞動局說明，因此當員工成就退休條件，而被迫離職，雇主必須依法支付退休金，此為雇主須履行的法定義務，員工因此也獲得退休後生活保障，為勞工應有的權益。勞資雙方如對於勞工退休準備金業務仍有疑義可電洽1999市民熱線進一步了解。