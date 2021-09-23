韓國國營事業韓國電力公司(KEPCO)23日表示，預計將在2021年第4季調高電價，因為製造成本增加，也使得韓國在8年以來首次調漲電力費用。

KEPCO指出，原本1度補助3韓元政策將取消，且從10月就要開始實施。用新電費計算，1家4口平均每個月要多付大概1,050韓元電價。同時，這也是從2013年11月電費凍漲後，事隔約8年再次漲價。

為更能貼近生產成本與增加獲利能力，有別於以往使用固定計價模式，KEPCO從2021年開始，也採用較貼近市場的浮動計算方式，與全球燃料價格綁在一起。

因此，韓國新電費會參考全球液化天然氣、燃煤與原油價格上下變化，每3個月會檢討1次，其實，韓國電費早就蠢蠢欲漲，因為國際燃料費上漲之故。但2020年新冠疫情時大家都不太好過，當地政府擔心電費過高所以才凍漲。

不過，營業成本太高下入不敷出，KEPCO在2021年第2季竟大虧6739億韓元，相較2020年同期則是獲利2029億韓元。

市場憂心，韓國電費增加可能會助長通膨氣焰。由於農產品與石油產品價格均位於高檔，韓國8月通膨已連5個月都超過2%，往好處想是景氣復甦難免伴隨通膨後遺症。不過，韓國央行為壓抑通膨，搞不好會加速升息的決定。