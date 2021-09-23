行政院今（23）日宣布，已於22日下午提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請。院長蘇貞昌表示，希望盡最大努力共同朝目標前進，以拓展出口機會、吸引外來投資，提升台灣整體競爭力，也讓台灣更融入國際社會，為區域經濟做出具體貢獻，創造多贏。

政委鄧振中表示，CPTPP為當前亞太地區、甚至全球最重要的區域經濟整合協定，蔡英文總統先前已多次宣示加入CPTPP的意願與決心。由於CPTPP存放國為紐西蘭，22日下午已由駐紐代表陳克明親自將加入申請書送交紐西蘭外交貿易部，正式提出加入申請。

行政院長蘇貞昌表示，政府針對疫情、產業到各方面，無時無刻都在注意世界局勢發展，在國際競爭賽局中如何因勢利導、修訂法規引入資金，讓台灣在國際中有機、有為，把握良好，從各方面要各部會緊盯世局變化、掌握各部會工作。

而CPTPP是當前亞太地區、甚至於全球最重要的區域經濟整合協定，成員多為台灣重要貿易夥伴，目前11個成員占全球GDP約13％、占台灣國際貿易總額超過24％。蘇貞昌表示，台灣不能自外於世界，一定要融入區域經濟，無論是雙邊或多邊都非常重要。

蘇貞昌指出，昨日正式提出加入CPTPP，是相關部會及經貿談判辦公室長年來的準備，甚至跟相關會員國以非正式管道多種磋商、持續聯絡，包括法規的修訂、制度修改、運作方式等各方面，都是在長期準備後正式提出申請。

蘇貞昌認為，台灣正式提出加入CPTPP申請，不但是台灣對外貿易非常重要的進展，也是暨加入世界貿易組織（WTO）後，再朝加入區域經濟整合目標邁出一大步。特別感謝外交部、經濟部、農委會、經貿談判辦公室等相關部會長期的整備工作。

蘇貞昌指出，台灣是先進經濟體，在全球高科技產業供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，也有高度透明的經濟市場，有能力也有意願遵守國際貿易的高標準。今日政府啟動加入區域經濟整合第一步，未來還有許多工作，包括法規及制度上都還需要持續精進努力。

蘇貞昌請各相關部會做好專業準備，積極尋求CPTPP各會員國支持，利用最快速度完成申請後的各項協商工作，同時讓國人及相關團體都了解各項高標準貿易規範內容，能在正式加入前做好所有準備，對產業敏感項目也要規畫妥善的配套措施。