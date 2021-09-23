中鋼(2002)8月獲利亮麗，加上中國大陸房地產龍頭恒大集團債務危機趨緩，國際金屬價格反彈，有助提振鋼鐵產業後續多頭信心。中鋼股價相對周三止跌，昨日下壓的不鏽鋼族群股價亦相對回穩。

中鋼自結8月合併營收417.13億元，改寫歷史次高，也為同期最高；稅前淨利87.11億元，月減4.13%、年增48.77倍。隨著中鋼9月份內銷盤價恢復上漲，有望推升營收、獲利更佳。

展望第四季，中鋼表示，因疫情、航運交期不穩等因素，部分下游客戶累積一些鋼品庫存尚未出貨，因此10月及第四季鋼品盤價平均僅小漲1.32%，11、12月則預料鋼價將是穩中趨強；第四季出貨噸數目標310萬噸，與第三季差異不大。中鋼第四季營運有望繼續受惠價格上漲呈現月來月旺。

此外，因中國恒大集團宣稱將支付到期的部份國內債券利息後，緩解投資者對恒大集團困境可能打擊全球經濟的擔憂，倫敦金屬交易所(LME)周三(22)銅價上揚近4%，連帶帶動大多金屬價格均漲。

不鏽鋼主要原料鎳價亦強彈，LME期鎳周三上漲391美元至19221美元，回到1.9萬美元以上；隨著鎳價止跌回穩，有助支撐不鏽鋼價格。

倫敦金屬交易所(LME)鎳價於中秋連假期間大跌，距上周三高點跌掉逾千美元；因主要原料下挫，加上市場氛圍轉為保守，使得不鏽鋼價後市穩中看漲的預期面臨考驗，但上游廠目前仍是以穩價為目標。

鎳價今年以來持續向上，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

隨著主要原料鎳價上漲，第三季不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續穩健獲利。