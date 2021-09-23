行政院長蘇貞昌今日赴立院專案報告「新冠肺炎防治及紓振興特別預算第4次追加」1600億預算，蘇貞昌於報告中表示，除了每人發放五倍券外，政府各部會還加碼農遊券等8大類振興券，要讓民眾「好領、好用、好刺激。」

蘇貞昌表示，今年5、6月疫情最嚴峻時期，政府推出紓困4.0照顧民眾，截至目前為止，已有950萬人受惠，已發放近1660億元。

蘇貞昌指出，根據主計處8月的預測，今年的經濟成長率可望達到5.88％，創11年來新高。因此這次的五倍券發放，政府幫忙吸收1千元，讓全民都受惠。

蘇貞昌說，除了五倍券外，各部會還加碼提出好食券、農遊券等8大類加碼券，共1300萬份，在五倍券領軍下，要發揮「好領、好用、好刺激」的效果，振興內需產業。

蘇貞昌表示，過去政院已審議通過的特別預算共有6794億，截至今年8月底止，累積執行5026億，佔累積分配數5387億中的93％。

蘇貞昌指出，本次追加預算共1600億，全數以舉債支應，其中包括防治經費189億，紓困振興經費1411億。其中振興五倍券經費約為1206.9億。