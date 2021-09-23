女性懷孕須經歷諸多風險，阮綜合醫院孕產團隊將科技通訊理念融入於孕產及育兒照護，精心設計「孕產一條龍 - 全方位的醫療照護」，全年無休、即時回覆，8月時協助胎兒臀位、糖尿病孕婦即時克服難關、順利產子，傳為佳話。

阮綜合醫院在2019年5月成立「阮孕家族[email protected]平台」，針對本院看診孕婦，自產前至產後6個月，全新闢造專業、專一的諮詢窗口，提供全年不打烊的諮詢服務，即時回覆解決孕產婦問題，顛覆只能等到回診才能解決問題的困擾。

36歲陳小姐是護理師，頭胎自然產一位女嬰，第二次懷孕35週時竟發現胎兒臀位、勢必得剖腹產，憂心又不甘心，孕期間她努力在家做膝胸臥式運動，還常回娘家附近的宮廟拜拜祈求胎位轉正。但37週產檢時，超音波檢查後發現胎位還是臀位。8月某日落紅開兩指，透過平台緊急安排PCR及住院，隔天清晨經陳聰富剖腹，順利產下一名體重3110mg健康男嬰，母子均安。

40歲章小姐10年前罹患糖尿病，曾作胰島素注射治療，4年前也因椎間盤突出作過手術治療，曾自然產兩子，此次懷孕16周產檢時經陳聰富診斷為臀位，且胎兒過大，母子均屬高風險。在「阮孕家族平台」全方位的醫療監測下，8月底剖腹產生下身高55cm，體重4460gm的大塊頭男嬰。

阮綜合婦產科專科主治醫師陳聰富表示，臀位寶寶到了孕期7至8個月時，有近8、9成的機率會轉正，作「膝胸臥式」的運動有機會矯正胎位。孕婦若採自然產，胎兒頭部可能會卡在產道，剖腹產才能降低併發症。

針對孕婦糖尿病，陳聰富建議，若無特殊原因，仍以施打胰島素為上。高齡想懷孕生產，或本身或有血親罹患糖尿病的女性，最好在孕前就要檢測血糖。懷孕期間更要隨時注意監測血壓狀況、控制血糖，避免胎兒產生子癇前症或發育受損，並應該視情況採取剖腹產，以免自然生導致難產、寶寶脫臼、孕婦肛裂。

孕婦糖尿病對胎兒的傷害，除了比較為人熟知的巨嬰症以外，還有發育異常、子宮內發展遲緩、高胰島素血症、高膽紅素血症及高機率流產。章小姐的寶寶就有以上情況，還需要後續治療。