我國昨日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政委鄧振中今日表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請；對於大陸也申請加入CPTPP，我方此時申請加入時間點是否有關連，鄧振中說，國內許多團體組織都呼籲政府要盡快提出申請，經過相關準備工作，認為此時是最好時機，與大陸申請加入沒有直接關聯性。不過，鄧振中也說，如果大陸先入會，台灣入會案會有相當的風險，這是事實。

行政院會後記者會今說明CPTPP相關進度，鄧振中表示，昨日由駐紐西蘭大使陳克明親自將申請書送交到紐西蘭的外交貿易部，因為紐西蘭是存放國，根據協定安排，當存放國收到新邀請，就會立刻把申請書轉給其他會員國，包含日本、澳洲、加拿大、新加坡、越南、墨西哥、馬來西亞、智利、祕魯與汶萊。

鄧振中說，我國此次是以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入，與我國參加WTO名稱相同，在國際上行之有年，台灣是主權獨立的國家，但在參加經貿協定，我國長年使用「台澎金馬個別關稅領域」，也是爭議最小的，所以就選擇這名字，這是思考過的決定。

鄧振中說，CPTPP現在的11個國家佔全球GDP 13％，台灣跟會員國貿易總額超過我國貿易總額的24％，期待我國未來參加後，可以帶給我國更多商機及就業機會，提升國民所得。現在提出加入申請後，接下來還有相關談判要進行，希望能盡快完成入會程序。

對於申請入會時間點，鄧振中說，蔡總統指示非常清楚，我們要參加國際組織、擴大台灣空間，密集和各國諮商，最重要的是國內很多團體組織，呼籲政府盡快提出申請，經過相關準備工作及與他國協商，加上今年主席國是日本，台日本來就有很多相互合作，交往密切，因此認為現在是最合適的時間點。

至於台灣是否接受跟大陸一起加入，還是反對大陸加入？鄧振中強調，兩岸申請時間點有各自考量，沒有關連性，但是若大陸先入會，對台灣入會案會形成相當風險，這是事實；不過，我方與大陸是「兩個不同的體制」，我方是非常完整的市場經濟，大陸方面，「我想大家知道是怎樣的情況」。