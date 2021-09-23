iPhone 13系列新機將於24日開賣，3C達人Tim哥實測發現，新機夜拍、錄影和續航力都大幅提升，屬於實用的有感升級；其中6.1吋iPhone 13性價比最高，應是今年最暢銷機型，建議iPhone XS及XR以下用戶可考慮換機。

蘋果iPhone 13系列發表後，部分外媒評為升級幅度不如預期，但撇開規格表看得到的「硬實力」，仍有不少實際用過才能體會的優化功能。

例如4款新機都搭載全新感光元件，增加可捕捉的光線、減少雜點，有效縮短夜拍需要的曝光時間，也因此iPhone 13和iPhone 13 mini的雙鏡頭相機改採對角線排列，這是為了在有限機身內放進更大的感光元件及位移式光學影像穩定功能。

iPhone 13 Pro和Pro Max配備ProMotion技術，螢幕能從10Hz自動適應更新到120Hz，在玩遊戲或繪圖處理時提供快速影格率，並在看網頁或照片時使用較低的影格率，以保留電池續航力，也讓用戶滑動螢幕時有更靈敏、流暢的體驗。

記者實測發現，iPhone 13系列螢幕上方的原深感測相機系統（俗稱瀏海）所占面積較前一代縮小約20%，主要得益於手機內部架構重新設計，把聽筒與邊框整合，讓空間使用更合理。雖然「瀏海」兩旁可用螢幕區域變大，但依然只顯示時間、收訊、電量等資訊，並未因此增加其他狀態資訊，或許是因為沿用目前的使用者介面設計比較適合。

iPhone 13 Pro Max透過重新設計更密集的主機板、搭載更大的電池，得以提供iPhone歷來最持久的電池續航力，影片播放時間最長可達28小時，足以支撐一整天。整體而言，4款新機續航力都比前一代增加1.5至2.5小時。

Tim哥認為，6.1吋iPhone 13會是今年最暢銷新機，原因是夜間拍照品質大幅提升，電池續航力也比去年發表的iPhone 12更好，不過價格卻低於Pro系列，性價比最高。雖然螢幕沒有配備ProMotion自動適應更新頻率技術，但大部分消費者很少用到120Hz這麼高的更新率，除非是很愛打遊戲的玩家。

Tim哥也提到，一般人買手機主要考慮性價比或價格，iPhone 13全系列的瀏海面積都變小，不管追劇或玩遊戲的爽度都提高，且4款新機都支援「電影級」模式錄影，首次為iPhone影片帶來好看的景深效果和自動變換焦點。

電影級模式的概念，是透過A15仿生晶片內的影像訊號處理器（ISP）把畫面中每個主體識別出來，包括人物、寵物、物體等，讓這些不同主體透過機器學習來調整焦點，實現自動焦點轉移，讓一般用戶也能用特別的手法講述故事。

記者實測顯示，電影級模式自動對焦的優先對象，是離畫面比較近或比較大的物體，或畫面中更加突出的鮮明主題，系統會判斷為使用者比較想拍的對象。通常自動對焦會優先鎖定人物，其次是狗或貓等寵物，接下來才是一般物體；對於形狀比較複雜的物體，邊緣模糊化的準確度有時會出現誤差。

根據Tim哥分析，iPhone 13 Pro和Pro Max較適合重度使用者，例如微距模式可以自動切換到超廣角相機，以2公分的最短對焦距離捕捉細節，在自動切換鏡頭時，取景畫面會出現些微晃動感。目前這項功能預設為自動開啟，無法手動關閉，未來或許可透過軟體更新讓用戶決定是否強制關閉。

「攝影風格」功能則是4款新機都能使用，與一般濾鏡不同，主要透過深刻的語義理解，針對照片的不同部分，選擇正確範圍套用調色設定，同時保留人物原本的膚色，預設風格包括鮮明、豐富對比、暖色、冷色。

小螢幕手機也還有一定市場，蘋果的理念是所有用戶都能根據自己偏好和使用習慣，選擇最適合自己的手機尺寸，同時不犧牲功能，重點是在不增加手機尺寸的情況下提升效率。

Tim哥觀察，5.4吋iPhone 13 mini手感輕盈，適合單手操控，且功能跟iPhone 13完全一樣，電量也比去年iPhone 12提升，身邊已有不少朋友想入手。

經過深度評測後，Tim哥建議，使用2018年發表的iPhone XS系列、iPhone XR或更舊機型的消費者，可以考慮入手iPhone 13系列，因為新功能都屬於實用的有感升級。至於iPhone 12用戶還不須急著換機，可以觀望明年新功能再決定。（編輯：張良知）1100923