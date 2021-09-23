高市1名在前鎮軟體科學園區上班的蔡姓女子，22日騎車途經輕軌「軟體園區」C7站的軌道，機車震盪致手機掉落，蔡女發現手機遺失報警，剛好民眾拾獲送交捷運警察；警方撥打未接電話，得知失主就在附近上班，帶手機找主人，蔡女垂頭喪氣返回公司，見警方將手機送上門，喜出望外！

高雄市捷運警察隊指出，35歲的蔡姓女子在前鎮區軟體科學園區的公司擔任行政人員，22日中午時分，蔡女外出用餐準備返回公司，騎車經過「軟體園區」C7站的鐵軌時，因機車震蕩導致手機從口袋中滑落，蔡女停好機車，發現手機不翼而飛，沿途找手機未找到，於是至派出所報案。

高市捷運警察在輕軌「軟體園區」C7站巡簽時，民眾撿到蔡姓女子的手機，送交給警方。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

蔡女報案同一時間，歐姓民眾拾獲蔡女Samsung牌的手機，見捷警陳曉光、賴文彥、曾家川正在輕軌「軟體園區」C7站巡簽，於是將手機交給警方。警檢視手機，發現手機有「指紋密碼」功能被鎖定無法開啟，但屏幕上未接來電號碼顯示，研判是失主或親友所撥，於是回撥電話，發現是蔡女公司同事。

警方得知蔡女就在車站旁的「高雄軟體科技軟體園區」內的公司上班，就近將手機送至蔡女的公司，當時蔡女至派出所報完案，垂頭喪氣返回公司，見到警方竟將她的手機送回，驚喜莫名，頻向警方和拾獲手機的民眾致謝。