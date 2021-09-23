五倍券數位綁定和各部會加碼券登記在昨日（22）早上9時起跑，但一開台就造成大當機，引發各界批評。國民黨台北市議員張斯綱痛批，不僅政府推出五倍券「花招百出」，把民眾耍得團團轉，就連台北市的悠遊付和台北通加碼的熊好券，也都出現當機、名額少、門檻高3大問題，顯見市長柯文哲誠意不足，必須立刻檢討。

張斯綱昨日在臉書發文表示，政府推動數位綁定五倍券，各單位花招百出，民眾被耍得團團轉，包括信用卡、線上支付等各種數位綁定方式與早鳥加碼都搶翻天，結果事前大肆宣傳的蔡政府再度漏氣，系統一開放，亂碼、塞車、網站掛點、BUG各種糗事盡出。

張斯綱痛批蔡政府，有這個閒工夫、閒錢去搞大內宣和一次性的系統，何不直接轉換成現金給民眾？而且無論從三倍券、五倍券、疫苗政策來看，政府的事前準備都明顯不足。

張斯綱並指出，台北市的悠遊付和台北通加碼的熊好券也同樣出現當機問題，且相較於北北桃，台北市的悠遊付加碼僅7萬個名額，綁定後更需消費達3.7萬元才會給5千元回饋金，門檻高得離譜；熊好券綁定的台北通，也僅37.6%的市民有註冊，在使用的普遍度與數量上都顯得誠意不足。針對台北市五倍券相關運用措施，他要求柯文哲必須立刻檢討。