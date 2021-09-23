南韓29歲知名實況主「企鵝妹」（윰찌니，Jinny），擁有甜美外表與清新氣質，在網路上受到大批網友的喜愛，但自從爆紅後爭議不斷，這幾年前往歐美發展的她，先是自爆性隱私，近日她還為了前往拍攝禁區開直播，遭到當地警衛制止時竟公然說謊，再度引發爭議。

企鵝妹近日前往英國旅遊時，也依照慣例開啟直播與網友們分享當地的美景，但當她走進設有「禁止攝影」的室內區域時，仍開著鏡頭持續直播，警衛看到後立即上前制止，企鵝妹先是表現出自己沒聽懂的樣子，之後卻將鏡頭轉向自己，並大聲否認「沒有在拍攝」。

成功騙過警衛後，企鵝妹又繼續往前走，這時仍被眼尖的警衛發現手機有異狀，她才承認自己是名實況主，但堅稱自己只有拍天花板沒有拍攝裡面的展示品，警衛聽到後則再度強調室內禁止任何形式的拍攝，企鵝妹只好將手機放進包包，並承諾不會再繼續拍，實際上直播仍持續進行中，遭到大批網友的撻伐。

事後，企鵝妹雖將原本的實況影片緊急刪除，依然被動作快的網友截取下來，許多人看到她誇張的行徑，都忍不住留言批評「太不尊重當地的規定了」、「不用為了直播說謊還做出這種事情」、「太誇張了，人家都叫你不要拍了」、「好丟臉」，使她形象再度受到打擊，加上先前的負面事件影響，網友也開始揚言要抵制她。