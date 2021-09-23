從殲-16發展而來的電戰攻擊機殲-16D下周將在中國國際航空航天博覽會，也就是珠海航展中首度公開亮相。

據中方官媒《環球時報》22日報導，央視說，殲-16D已塗上中方空軍戰機標準的灰色保護色，還有低可視度81軍徽。而專家指出，這顯示殲-16D已服役，由於它具備強大的干擾力，因此在電磁空間可享有優勢。

第13屆珠海航展9月28日—10月3日將在廣東珠海舉行，而1架殲-16D周二下午飛抵展場。殲-16D是中方研製的電戰機，名稱中的「D」來自中文「電子」一詞。分析家說，它和殲-16最明顯的差別，就在於機翼兩側翼尖加裝了大型電子戰吊艙，可干擾並中斷敵方雷達與通訊系統等電子裝備。

由於空戰不再是它的主要任務，因此取消了駕駛艙前方的機載光電探測系統。不過，它裝備了新型航電系統，還有自製發動機。《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男說，它在結構上有重大的改變，其中包括大量採用複合材料。

此外，他指出，在實戰中，電戰機能和其他戰機並肩作戰，提供它們電子作戰支援，進行電子干擾或欺敵，甚至直接攻擊敵方雷達裝備或預警機。而美國所使用的，則是如EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機。

分析家說，中方體認到電子作戰，以及電磁空間戰鬥的重要性，誰在這方面占上風，誰就能讓敵方看不到、聽不到，也無法通訊，進而在戰場上取得優勢。王亞男強調，就某種程度上來說，電戰機比隱形戰機更重要。