中美關係持續緊張了好一段時間，但在應對氣候變化問題方面仍見合作空間。香港東網報導，今年曾兩度訪問中國的美國總統氣候特使凱瑞週三（22日）在一個電視節目中表示，他計畫在未來數周再次訪問中國。

中國國家主席習近平週二（21日）宣佈，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再興建新境外煤電項目；凱瑞在節目中表示，支持中方的有關決定，並稱這表明中國在應對氣候變化問題方面「真的很認真」，令中國成為這方面的積極參與者。

凱瑞也表示，他相信中美領導人會在某個時候會面，但不知道具體時間。