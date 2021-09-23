女星潘迎紫在演藝圈的代表作有《神雕俠侶》、《一代女皇武則天》、《浴火鳳凰》等電視劇，是80年代極為火紅的大明星，現年72歲的她定居香港，較少出現在螢光幕前，最近忽然重啟9年未更新的臉書，分享現在的照片及心境變化，令粉絲驚喜不已。

潘迎紫的臉書粉專從2012年起就沒再更新，今（23日）無預警更換封面照片、大頭照，並PO最新貼文寫道：「天會下雨人會變，人心難判斷，人字易寫人難做，人心最複雜。人生短短幾十年，簡單做人，本分做事，沒有如意的生活，只有看開的人生！」一番話道盡人生智慧。隨文同步上傳的照片中，左半邊是早年拍古裝戲的造型，精緻五官和古典氣質在當年整形不盛行的年代，可說是絕世大美女無誤，右半邊則是最近的照片，儘管已72歲，摩登的打扮及纖細體態仍散發青春氣息，絲毫看不出實際年紀，不塊是當代「不老妖姬」。

潘迎紫是演藝圈美魔女始祖，她曾在節目《女人我最大》分享保養祕訣，早上起床時會空腹飲用蜂蜜水，補充蛋白質等營養還能促進腸胃蠕動，飲食內容掌控少紅肉、多蔬果，一天至少吃十種以上的蔬菜和水果，最後一點則是天天運動，重訓和有氧都會接觸，運動完也會伸展肌肉，讓線條更加優美。