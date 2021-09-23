香港疫情獲良好控制、政府監管風險大致反映，有利第四季重啟經濟前景，投資人宜把握政策支持板塊，包括新能源、新經濟、新估值修復等三新題材，激勵港科技股長期投資機會浮現。新光恒生科技指數基金經理人林怡君認為，恒大事件是個別企業出事，預期政府很快會提出應對方案，應不致於掀起系統性風險，更無礙科技股長線發展機遇，以恒生科技指數來說，科技股並不限於網絡平台企業，5G、AI、雲計算、新能源、生物科技及創新醫藥，都屬恒生科技指數涵蓋的科技股範圍。

林怡君強調，目前港股震盪過程中，正是好公司股價沉澱，投資價值浮現的機會，隨十四五計劃展開，新能源、新經濟、新估值修復等三新題材，恒生科技指數正加速趕底，正是定期定額進場扣款的好時機。

林怡君認為，港科技股這波回調過程中，受先前政策監管影響較大，股價回檔較深，未來中國經濟朝數字轉型，十四五計劃大力扶植「硬科技」發展，預料中國追求科技自主，強化創新驅動，更加重視「硬科技」轉為內生發展，包括：高端製造、晶片、新能源等，上述產業重點企業，亦是恒生科技指數主要成份股，隨港股加速趕底，新科技股投資價值浮現，短線股價回到合理價位，已吸引中長線資金，包括被動式資金等陸續進場。

根據恒生指數公司最新統計，目前被動式追蹤恒生科技指數之全球資金已達48億美金，光是8月增幅就達11.6%，即使上月恒生科技指數震盪探底，仍不減中長線資金進場投資意願。