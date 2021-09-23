中秋過後，今日(9/23)正式進入「秋分」，雖白天天氣仍是相當炎熱，但早晚開始有秋意。國際天星命理風水專家邱彥龍老師以易經《大有·象曰》：「君子以遏惡揚善，順天休命」分析下半年的疫情指出，全球下半年仍將跟現在一樣，無法改變疫情，只能順天應變，加以防堵，另外，國際疫苗需持續更新進化，因印度新冠病毒持續變異中，威脅不容小覷。

邱彥龍老師指出，從秋分星象可以判斷下半年的國際運勢，影響將從9月到明年2月。他引用焦氏易林卦象《大有之睽》：「四亂不安，東西為患，身止無功。不出國城，乃得全完，賴其生福」預言，今年下半年全球都將不平安，中美各有各的問題要解決，必須找出振興經濟方案，若有任一方採取鎖國政策，不願合作，恐會動搖國本或淪為吃老本的窘境。

邱彥龍老師進一步指出，受到水瓶工作宮變動影響，下半年大家最好有改變創新工作模式的心理準備，雖無法一次到位，但可滾動式修正，不能抱持「以後再說」的僥倖心理，才有機會生存下來；如果可以掌握「通路、物流、媒體、新聞、文化、塑膠、進出口貿易、五金、娛樂、音樂、醫療、法官、律師等行業，下半年才容易有致富機會。」

邱彥龍老師強調，今年秋分期間，正是國家或企業尋找合作夥伴、彼此溝通磨合的重要時間點，雙方靠譜最重要。不論國家領導、政府官員、大企業家、知名人士、演藝人員、同盟國或合作夥伴，這段時間都倍感壓力，即將炸鍋，所幸10月後冥王、土星、木星陸續開始順行，下半年國際間就可望打開溝通結合管道，只要國與國間增進友誼計畫，加強雙方活躍度，訂立共贏、共享經濟契約，就可望解決大環境困境，替現在的危機解套。

但邱彥龍老師提醒，這段期間有意往國外走的企業，雙方的合作ㄧ定要取得政府或公信單位作為中間橋梁，才能獲得保障。此外，邱彥龍老師強調，下半年受到「羅喉、計都」兩顆凶星影響，會造成許多人、事、地、物中止或中斷，但只要重釐思路，反而可讓未來之路更加平穩，等於為改變超前部署，所以中斷不一定是壞事。

另一方面，秋分時節，檯面上的人物，可能還會傳出破產倒閉、貪汙、死亡、中毒、意外、生病、吸毒等問題，事先因應才有機會閃過下半年的災難。邱彥龍老師提醒，下半年要注意海陸空設備老舊引起的交通意外，以及電線走火引起的重大火災。

至於今年下半年的冬天，全球也要注意地震、水災、雪災頻傳，水資源放射汙染，食品安全也要注意。