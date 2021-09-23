選美比賽出身的李妍憬（原藝名：李妍瑾）今年5月新冠肺炎本土疫情爆發時，曾慷慨解囊提供150到200個愛心便當給萬華區前線的醫療人員，被網友大讚人美心善。沒想到今(23日)凌晨她突然發文，自曝因有位導演欠她6萬元，積欠好一陣子後最近終於收到對方電話，對方竟批評李妍憬私下「弄他」，讓她只好預告「我感覺我的人生（身）安全好像會有點事」。

李妍憬早先因跟計程車司機起糾紛引發不小風波，事情落幕後她一度將工作重心轉往大陸，2017年她驚傳到山區工作時發生意外，因被推擠從樓梯上掉落，經紀人更補充她差一點就可能跌落山谷，幸好及時就醫無大礙，又因她在當地工作時喜歡大吃大喝紓壓，體重升高不少，回台灣後才積極減肥。

李妍憬自曝被某導演欠債6萬多年未還。（圖／翻攝自李妍憬臉書）

今年5月中新冠肺炎本土疫情爆發，醫護人員工作量加重，私下苦不堪言，曾有醫護人員呼籲「請便當店不要排斥送飯到急診室」，李妍憬便跳出砸錢買了上百個便當，為萬華的醫護人員打氣，她更提醒大家不要用丟包方式送餐到醫院，多點尊重和體貼對大家都好，並表示每個人最好的示範就是別亂移動，戴好口罩。

今凌晨李妍憬突然發出自己穿低胸裝爆乳、眼神憂鬱的照片，指自己最近人身安全有問題，有位導演積欠她6萬元，直到她3位親人過世了都沒還，昨接到對方來電，「一直鬼打牆說我弄他，我問他請問你還錢了嗎？，他的語氣也跟我要了帳號，我不想被波及到我的名聲以及權利，在此先發文！」有網友回：「是有多缺錢，那麼久不還」、「這錢打水漂了」，李妍憬親自回：「我當打水漂才說」。

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