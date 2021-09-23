Netflix韓國影集《D.P：逃兵追緝令》掀起當地社會對軍中霸凌的重視，南韓知名男演員河錫辰（하석진）就透露，他過去在當兵時，也曾遭受到殘酷對待，當時隊上前輩竟會召集所有新兵，將愛犬喝的奶倒在新兵的乳頭上要小狗去舔，「簡直是惡的存在」。

河錫辰在個人Youtube頻道上爆料，他19歲曾入伍從事「軍事警察」，遇到一名資深前輩，體型十分高大壯碩，當時隊上有一隻比自己早來3個月服役的母狗，後來母狗產下幼犬，隊上同袍便輪流照顧，「當時有一名資深的前輩，整個內務室的人都被他搞到快瘋掉」。

河錫辰表示，該名前輩是愛狗人士，常在清晨命令所有新兵集合，「他竟然要年紀最小的隊員們脫下衣服，將牛奶倒在對方胸口上，要小狗去舔他們的奶頭！」他坦言自己也深受其害，「牠跑來狂舔我的乳頭，於是我的軍中生活，就在警衛室向小狗授乳後展開。」

過去河錫辰也曾在MBC的綜藝節目《Radio Star》說過這段故事，當時他還提到那段期間他整整被小狗舔了一個月的乳頭，掀起熱議，如今重提此事，正好搭上《D.P：逃兵追緝令》的軍中霸凌話題，再度引起譁然。