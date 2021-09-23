亞德客-KY（1590）今（23）日進行現金增資除權，每股現增認購價格為718元，現增除權日股價表現亮眼，一早衝上千元大關，隨後約在987元大漲16附近強勢游走。

亞德客-KY到今年上半年止，每股淨值為125.08元，上半年每股獲利（EPS）為17.12元，今日現增除權，每股現增認購價格為718元，原股本每千張可認購46.45張。今年9月初，亞德客-KY股價曾拉回至830元，今日重返千元關卡，而今年7月初盤中股價最高一度攻上1180元。