台南市22日起展開校園BNT疫苗接種，首日慈濟高中及關廟國中共1372名學生完成接種。（資料照，張鎧乙攝）

台南市22日起展開校園BNT疫苗接種，首日慈濟高中及關廟國中共1372名學生完成接種，台南市教育局統計，今天2校有510人請疫苗假，台南市長黃偉哲今天上午被問到是否考慮疫苗打完隔天，讓學校放一天疫苗假？他說，會評估授權各學校校長做決定。

台南市昨天有1372名學生接種BNT疫苗，關廟國中393人接種、108人請假，慈濟高中979人接種、402人請假，今天因疫苗請假人數達37.1％。黃偉哲說，尊重學生感受，因請疫苗假不需要拿醫師證明，只要學生自己覺得身體、心理不舒服，就可以請疫苗假。他說，請疫苗假基本上就是休息，如果真有不適就要就醫。

他說，昨天打完疫苗後，不舒服的同學約12人，症狀都很輕微，經休息後可自行活動，有人直接返家或回教室，沒有嚴重不良反應案例，台南有9萬6千多名符合資格的學生，打完後，疫苗覆蓋率約可增加4％。

針對是否考慮疫苗打完隔天讓學校放一天疫苗假？他說，會評估授權各學校校長做決定，如果該校同學不適反應或請疫苗假的人數到達一定數量，讓校長自行認定要不要放疫苗假，或讓學生自行請疫苗假，決定權交給第一線直接面對學生的師長。