睽違20年！高雄國慶焰火模擬圖曝光 僅2萬幸運兒可入場

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄！高市府與國慶籌備委員會今（23）日舉辦記者會公布多項亮點，10月10日活動採預約制上限為2萬人，全面座席並實聯制，當晚8時將施放總長30分鐘焰火，沿著港灣施放面寬超過3公尺，360度全視野，高空大口徑焰火數量為歷年之最，盼兼顧防疫及振興，帶動觀光產值。

今年高雄國慶焰火晚會在高雄港灣海景第一排舉辦，為國內首場防疫降載人數之大型活動。高雄市長陳其邁與立法院長游錫堃與東奧舉重國手江念欣、高展宏一同為活動造勢，江、高還舉起寫有「國慶焰火，高雄給力」字樣的槓鈴。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄！圖為電腦動畫模擬圖。（高市府提供）

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄！今天高雄市長與立法院長游錫堃與東奧國手江念欣、高展宏一同為活動造勢。（柯宗緯攝）

針對防疫計畫，陳其邁指出，採分艙、分流、預約制方式降載觀賞人數，分艙部分設立蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線周邊，為主要觀賞區域並調降入場人數。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄！。（柯宗緯攝）

陳其邁指出，分流方式所有入場民眾均採預約制，須依預約觀賞區域入場，將原本可容納約69萬人場地，依防疫規定修正為23萬人，再考量現場安全性，再將觀賞人數下修至2萬人，降載再降載；此外，現場落實實聯制、定期消毒、全程配戴口罩、禁止飲食、防疫人員宣導等防疫措施，提供民眾一個安心又安全觀賞的環境。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，高雄市長陳其邁幽默舉起假槓鈴。（柯宗緯攝）

陳其邁表示，焰火施放範圍相當遼闊，包括苓雅區、前鎮區、小港區、旗津區等幾大行政區裡面，都看得到煙火，甚至民眾在自家陽台都看得到。

至於若疫情又升溫，如何因應？陳其邁表示，國慶焰火會視疫情會做滾動檢討，假如疫情有所變化，國內還有不明感染源社區傳播，一天個案數超過6、7處以上群聚感染狀況，屆時會採取斷然處置，假若疫情平穩，就會根據不同劇本辦好國慶焰火。

高市府觀光局說明，今年國慶晚會表演除規畫在地表團演出外，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用7艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。

另焰火將配合高雄市交響樂團演出同步施放，由現任灣聲樂團音樂總監暨駐團作曲家，第28-30屆傳藝金曲獎音樂總監李哲藝大師，融入高雄在地人文特色編曲，分為四個段落，包括：「百年·回望」、「經典·傳頌」、「島嶼·光影」、「民主·自信·臺灣人」，另國慶焰火晚會更首度邀請東京奧運台灣選手共襄盛舉，感謝他們在奧運殿堂奮力拼戰的精神，讓世界再次看到台灣精彩表現。

至於2萬人現場近距離觀賞焰火，如何預約？高市府副祕書長郭添貴指出，詳細預約系統將於25日正式公告，屆時將公布確切預約時間及方式，近期也會公布除了座席觀賞區域以外的最佳觀賞祕境，讓沒有抽到籤的民眾也能欣賞到焰火。

高市府指出，這次首度開放預約系統讓民眾及旅宿業者住房專案預約入場，在市府全體動員積極籌備及防疫規範下，邀請全國民眾國慶連假安心來高雄觀賞焰火，順帶觀光旅遊，搭配中央振興券及高雄券，來高雄開就賺，開心花振興券、賺高雄券。