正常人都是用肛門排便，但有人居然能射精。美國一名33歲男子近日因睪丸腫大，且疼痛難耐而就醫，醫師才得知他過去2年來，肛門能夠射出精液，糞便甚至會從陰莖中的尿道排出，診斷出他患有幾種罕見的疾病，經過手術後已恢復正常。

根據《每日星報》報導，33歲男子過去2年來身體出現異狀，近日因睪丸又腫又痛，因此趕緊至醫院就診，檢查後發現，他的尿液中含有氣體，就如同放屁一樣，此為「氣尿」（pneumaturia），不僅如此，他排尿同時還會從尿道排出糞便，該狀況稱為「糞尿」（fecaluria）。

而原本應該從陰莖射出的精液，竟長期從肛門排出，儘管身體出現種種異常，但男子都未進行治療，直到近日因睪丸腫大，痛到他難以承受才就醫，醫師進一步檢查發現，男子除了睪丸腫大和尿道感染外，直腸經指診後，也顯示直腸壁上有問題。

醫師透過CT掃描報告發現，男子直腸附近有個「充滿氣體的結構」（gas-filled structure），證實他的尿道與直腸間存在瘻管（fistula）或異常通道，才會導致他體內各種液體和固體，經由此通道交互流通，而這起罕見病例也被發表在醫學科學雜誌《Cureus》。

醫師推測，男子2年前曾濫用古柯鹼與中樞神經迷幻劑PCP（俗稱天使塵），導致他昏迷3周而住院，治療期間他被植入導尿管，可能因此造成受傷，出現這種罕見狀況。主研究者、德州加爾維斯頓醫學院分校的內科醫學生Frank L. Ventura表示，排尿中膀胱尿道攝影檢查（VCUG）顯示，男子的瘻管已漸漸痊癒，此病例顯示導尿管可能引發罕見併發症，例如復發性尿路感染、腎臟和膀胱損傷等，因此醫師使用上應注意潛在風險。

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