彭姓女同學施打完疫苗後沒有身體不適的狀況發生。（洪浩軒攝）

賴姓男同學沒有施打疫苗的原因就是單純不想打，並非挑選疫苗廠牌或是怕施打疫苗後有副作用，他認為目前疫情狀況不嚴重，所以不願意施打任何疫苗。（洪浩軒攝）

高雄校園BNT疫苗23日開始接種，高雄三信家商上午8時30分開始為學生施打，全校約有9成學生登記施打BNT疫苗，預計2天施打完畢，雖然上午有一名學生接種後發生頭暈的現象，但經過休息，該生的頭暈症狀已經緩解，目前已無大礙。

三信家商校長林岑表示，上午施打狀況相當順利，首日共安排924位同學接種疫苗，希望都能順利完成疫苗接種，24日也將有800多位學生會接受施打，全校學生1824人，施打率接近9成，有些學生未登記施打意願，原因大多是家長或學生想先觀望，未來再評估是否接種疫苗。

林岑指出，學生觀望後，發現其他同學沒有任何異狀，甚至覺得打完疫苗才是保護自己生命安全的重要措施時，相信就會臨時改變心意，屆時校方會徵求家長同意，隨後會由校方造冊送往教育局，並由市府另外安排時間來幫有意願施打疫苗的學生接種。

三信家商吳姓男同學表示，施打疫苗時有點小緊張，全班51人中約有4到5人沒有接種意願，家長希望他施打疫苗，可降低重症風險，而另位彭姓女同學指出，是家長希望她接種疫苗，自身有一點怕副作用及打針，但接種時發現沒有想像中恐怖，目前打完也沒有身體不適的狀況發生，有位同學接種後出現頭暈狀況。

賴姓男同學表示，自己沒有施打疫苗的原因就是單純不想打，並非挑選疫苗廠牌或是怕施打疫苗後有副作用，他認為目前疫情狀況不嚴重，所以不願意施打任何疫苗，當時與家人討論時，父母希望他打疫苗，但尊重他的意願，並沒有勉強他施打疫苗，看完同學接種後也還沒有改變心意，但如果家人強烈要求他接種疫苗才會考慮接種。