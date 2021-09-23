本土大型投顧指出，需求支撐高運價時程延長，船商獲利上調，預期2022年上半年前維持無淡季態勢，預估2022年上半年運價、運量僅較2021年第四季減少個位數百分點，重申看好陽明後市，給予「買進」投資評等與185元目標價，闊別多時，終於再有大型研究機構重申看好陽明。

陽明股價自7月高點修正45％，主因市場擔憂政府介入管控運價、第三季旺季過後運價將大幅下跌影響獲利。

不過，研究機構考量三大因素，研判航商獲利遭到低估：一、運價仍決定於市場機制，4月至今運價仍逐月上漲；二、歐美終端庫存仍低，補貨需求延續；三、旺季過後貨櫃周轉率仍受限於疫情反覆、貨櫃堆積與美西工會談判，壅堵期間拉長將為運價帶來支撐，2022年上半年以前獲利有望維持高檔，預估陽明2021、2022年每股純益將達46.3與41.42元。

疫情期間受限於供應鏈就業恢復緩慢、港口貨櫃堆積，導致航行天數延長貨櫃周轉率下降，實際產業運力供給減少。

法人預估，2022年上半年前疫情反覆、貨櫃堆積待時間消化、美西碼頭工會談判仍將使候港天數高於正常水準，推估候港天數僅能回到疫情期間較低的三天水準，運能供給在歐美線將仍有9～11％缺口，產業供不應求狀況持續，運價下檔空間有限。