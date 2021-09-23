今天在大聯盟場上洋基以7：3擊退遊騎兵，此系列賽他們三戰橫掃對手，仍保住晉級季後賽一線生機，而同區勁敵藍鳥今天輸球、紅襪贏球，所以條紋軍目前以86勝67敗暫居美東第三，僅僅領先藍鳥一場勝差，接下來它們將正面迎戰紅襪，是把對方拉下來的好時機，在台灣時間10月4日例行賽結束前還有機會。

這輪對決遊騎兵洋基理當不該輸球，而他們也成功挺住，首戰以4：3險勝，昨天以7：1再下一城，今天則延續手感以7：3贏球，這三場比賽他們失掉7分，算是有控制住局面，後面兩場的得分火力也相當旺盛，在挑戰紅襪前狀況調整還不錯，不過重返先發的克魯伯(Corey Kluber)仍舊低迷，投4.1局被敲8安打失3分，自責分率3.82。

好在之後他們就沒再失分，派羅塔(Wandy Peralta)、荷莫斯(Clay Holmes)、格林(Chad Green)輪番上陣，最後大比數領先時仍派出查普曼(Aroldis Chapman)關門，看出他們的求勝慾望，查普曼也不負眾望，投1局送2K無失分，本季第28次救援成功，自責分率是3.44，過去7場他投6.1局僅失1分，拿下3次救援成功，自責分率僅1.42。

這場比賽遊騎兵率先得分，分別落在2、4、5局，嚇出洋基一身冷汗，好在5局下打線即時甦醒，東岡(Kyle Higashioka)的二壘安打一次拿下2分，第6局靠著對手暴投追到3：3平手，接著托瑞斯(Gleyber Torres)、厄薛拉(Gio Urshela)、桑契斯(Gary Sanchez)於8局狂下4分，桑契斯擊出中外野方向2分炮奠定勝基，這是他本季第23轟。

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今天洋基同樣以9支安打高效奪下7分，出賽野手11人中有7人擊出安打，賈羅(Joey Gallo)面對老東家毫不手軟，上一場揮出全壘打，今天則繳出2支1表現，並為球隊跑回1分，近7場比賽他18打數有6安、4轟，貢獻了4分打點，打擊率高達.333，是致勝功臣之一，另外東岡3打數2安打貢獻2分打點表現也相當優秀，目前他的打擊率是.184。