夏季最怕電費暴漲。近日一名女網友表示，接到房東告知上期電費是8000多元，使用了一千多度的電，但她認為平日只有冰箱跟飲水機會一直開著，且過去最貴也不過3000多元，令她相當好奇「這次電費真的貴好多，怎麼知道自己是否真的用了這麼多電？」

原PO日前於臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》指出，目前租屋處是小電表分成4個，結算在一張帳單，自己則是租15坪大的小套房，平常都會將未使用的電器電源關閉，唯獨冰箱及飲水機會一直開著，冷氣平均一天吹13小時。

原PO說，最近接到房東來電稱，上期電費為8000多元，她認為過去最貴也不過就3000多元，但房東卻說，這次電費比較貴原因在於，疫情爆發後大家在家的時間變多，且一度電是以5.3元計算，上期總共使用了1000多度，令她不解「要怎樣才能知道這電費正確？」

疑問曝光後，不少網友也紛紛解答，「冷氣、冰箱、電熱器、電鍋、電磁爐等都是耗電大宗」、「現在是夏季電費啊」、「租房要找台電計費，分租電費嚇死人」；不過也有人表示，「現在都是階段電價，超過1000度，台電都能收到6.4塊，分租的、分表的加在一起，用越多房東就要繳一度6.4元的電，收你一度5.3元，算很佛了」。