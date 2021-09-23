振興五倍券及加碼券昨（22）日開放數位綁定，除了大當機外，家戶共同綁定也引發民怨，有民眾實際操作後發現步驟相當繁瑣，且相關細節政委「唐鳳影片」並未說明、官網解釋也不清楚；另有網友反映，目前綁定數位支付來說，台灣Pay優惠最多，但與台灣Pay合作的平台並不多、很難用。

有民眾向《中時新聞網》反映，自己昨下班回家後進行家戶綁定，因家中有讀卡機，閱讀官網說明，以為這樣就可以了，沒想到好不容易塞進官網，才知道還有很多東西要先準備好，例如要選定以「健保卡、讀卡機、註冊密碼」的方式進行共同綁定，必須再去下載專屬程式，但之後沒有操作成功，失敗後須重新下載、設定密碼，簡直整死人。投訴民眾為此，還特別找唐鳳的解說影片，結果發現根本沒有提到這部分，直接就是跳入讀卡成功的畫面；如果要採用另一種方式─使用自然人憑證綁定，還要注意憑證是否過期，若過期到戶政事務所重新申請，還要付250元工本費。

操作到這裡，民眾表示已火冒三丈，不禁開罵政府「我有欠你嗎」、「要拿自己的納稅錢還要這樣」，最後決定放棄這種家戶綁定方式。

此外，在各部會加碼券的部分，其中原民會的「i原券」及國發會的「地方創生券」都限使用台灣Pay金融卡消費。PTT鄉民指出，目前五倍券綁定數位支付來說，台灣Pay是較好的優惠方式，但22日一開放後，台灣Pay已經卡到登不進去，呈現離線模式，怒批「唐鳳是不是只會跳舞，沒空去處理Pay超爛的現況？」另有人說，各大網路平台都沒有台灣Pay、很難用，「台灣Pay爛透了，我寧可用悠遊付」。

以目前五倍券綁定數位支付，PTT網友分析，台灣Pay是較好的優惠方式，但22日一開放網站就卡住；另有人反映各大網路平台都沒有台灣Pay、很難用。（圖／摘自PTT）

不過，有網友表示，一早用Line Pay綁定很順利，但後來聽其他人說也是卡卡，「台灣Pay轉帳真的方便好用」「台灣Pay可以在全聯用就夠了」。此外，在各銀行臉書粉專也可以看到，網友都在抱怨綁定網頁很爛、逼大家退卡嗎？且系統卡了一整天，到底在忙什麼？

行政院臉書粉專也湧入網友怒批，「有夠複雜！弄到一肚子火！可以改發現金嗎？」「藝fun券有問題呀，限定一支手機只能綁一個人，可是兒童沒有手機要怎麼綁啊」，尤其資料送出後無法修改，讓人相當困擾，「至少給一次修改的機會吧！傻眼」。