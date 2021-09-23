教育部國教署今年4月委託台北市立啟聰學校規畫編製「學齡前2至6歲教保服務人員手語手冊」，以幼兒園教保活動進行中常用的詞彙、指令及對話為內容，透過圖片及影片讓教保服務人員可以漸進式熟悉手語，並教導需要手語輔助學習的幼兒，以提升他們的學習成效。

教育部國教署表示，目前已完成手語影片拍攝，在未來手冊編製完成後，將於全國辦理教保服務人員手語研習，培訓教保服務人員的手語能力，同時宣導手語對於聽障、無口語或低口語幼兒的重要性，鼓勵更多教保服務人員學習手語來幫助這些幼兒學習與人溝通表達的基本能力。

教育部國教署說明，這次手語手冊編製人員除了北聰學校之外，還有來自台北市、新北市的幼兒園教師、學前特教教師、聽障巡迴教師、手語專家、聾人和手語翻譯人員，組成「語料蒐集小組」、「手語小組」、「手冊編輯小組」，協助語料蒐集、手語運用、手語影片、圖片拍攝及內容編輯的專業諮詢及試用。

編製內容包括「如廁」、「用餐」、「班級經營」、「入園」、「出汗性大肌肉活動」、「繪本分享」、「午休時間」、「自由活動」、「放學時間」、「情緒表達」、「同儕互動技巧」、「其他活動」等十二單元，預計有600個幼兒園所需的辭彙，將以圖片及QR code連結影片的方式呈現，透過關鍵詞彙的檢索，讓教保服務人員可以容易查找需要的手語語彙，可隨時應用在現場教學活動中。

此外，教育部國教署未來也將提供手語基本概念資訊、如何運用手語促進聽障、無口語或低口語能力幼兒語言發展的指導原則、對腦麻等精細動作發展較慢或限制的幼兒在運用手語上的調整建議、手語融入教保活動的策略等，協助教保服務人員與有手語溝通需求的幼兒進行有效的溝通與教學，保障幼兒接受妥適教育及照顧的權利。