五倍券即將上路，繼晶華、君悅等飯店業巨頭相繼表態，餐飲龍頭王品集團也在今日火速出手，預估將發出近億元現金，爭奪五倍券的龐大商機，活動大致比照去年三倍券的作法，只要在王品旗下21品牌、275家門市消費滿千，就可領取王品振興金，之後則可以再換回現金，預計將點燃餐飲業的加碼戰火。

王品這波「政府拚振興、王品發現金」活動，第一階段自9月27日至11月30日，消費金額滿1000元，即可領「王品振興金500元兌換券」2張、滿2000元4張…依此類推無上限。第二階段12月1日起至2022年1月28日，消費滿1500元、加上「王品振興金500元兌換券」1張，就可當場領回現金500元(或現場折抵消費)、消費滿3000元、加上2張「王品振興金500元兌換券」，就可以領回現金1000元，依此類推無上限。

王品集團表示，振興金500元兌換券於消費5日內，會派送到王品瘋美食App內票夾，今年開放可以轉贈其他App會員，不怕遺失、過期、用不完，分享給親朋好友，讓大家到王品集團吃飯都能享優惠，活動僅適用餐飲內用或外帶自取消費。

王品集團表示，去年政府推「振興三倍券」，王品幫你付1000元的活動，消費者反應熱烈，最後總計發出7500萬元現金。今年台灣經歷4個多月的全民防疫生活，行政院推出的五倍券振興方案，希望帶動景氣復甦，王品集團加碼再振興，消費者用現金、刷卡、振興券、電子支付…到餐廳消費，任何方式結帳，下一次都能憑「王品振興金500元兌換券」換現金，王品集團預估將發出8200萬現金，直接用新台幣帶動消費、刺激產業復甦。

「政府拚振興、王品發現金」在9月27日~9月30日、10月4日~10月7日期間，會員3％點數回饋雙倍送變6％，再加上使用瘋Pay電子錢包綁定聯邦、花旗、兆豐、凱基、第一銀、樂天、台新和富邦銀等八大銀行信用卡於指定日期結帳，享有9％~11％不等點數回饋，回饋無上限，讓消費者吃得安心更優惠、一起振興經濟。