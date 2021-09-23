台東校園BNT疫苗今開打。（蔡旻妤攝）

台東校園BNT疫苗今開打。（蔡旻妤攝）

台東高中職學生23日開打BNT疫苗，由馬偕醫護人員疫苗、採宇美町式打法替學生施打，台東縣長饒慶鈴到台東高商關心接種情形，現場也播放音樂讓學生放鬆情緒避免暈針。此外，針對日前教育部提供台東縣學生接種比率數據偏低，饒慶鈴指出，同意接種比率為91％，而非77.62％，與事實不符，已請教育部更正釐清。

校方在體育館播放輕音樂，醫護人員輕聲詢問「吃早餐了嗎？身體有沒有不舒服？」，藉此舒緩學生接種前的緊張情緒。饒慶鈴上前關心接種後的學生狀況，其中1名學生表示不擔心副作用，另1名則說「不會害怕，打完也不覺得痛」，學生們紛紛期待打完疫苗後，可以回歸正常生活。

台東高商首場校園接種比率也高達92％，而日前媒體援引教育部國教署提供關於台東學生施打BNT的統計數據為77.62％，與事實不符，縣府已向教育部反應請予更正釐清。饒慶鈴強調，學校不應淪為縣巿競逐疫苗施打排名的場域，校園接種最核心的目標是讓學生順利安全地完成疫苗施打，接下來將陸續為國中學生安排接種，預計10月中前盡快完成國中集中施打場次，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。

因應BNT在校園啟動施打，台東縣積極準備各項疫苗接種前置作業，為讓家長有充份時間思考是否同意學生接種，自9月5日即發送接種意願書，並於9月16日完成各級學校學生施打人數統計，符合接種年齡人數共有9663人，同意接種疫苗的學生則有8759名，同意接種比率為91％。

教育處表示，統計全縣12至18歲學生，約有1萬名，學校於學生施打疫苗後，可視情況調整課程安排，原則以靜態課程為主完成接種後，有任何過敏或是不適情形，隨時向任課老師反映，也可以申請疫苗假至多3天；若學生請假人數過多，學校則評估是否停課並擇日補課。