大陸中共中央、國務院近日印發《智慧財產權強國建設綱要（2021-2035年）》（以下簡稱《綱要》），針對智慧財產權制度等部署6方面重點任務，目標到2025年，智慧財產權強國建設取得明顯成效，專利密集型產業增加值占GDP比重達到13％；到2035年智慧財產權綜合競爭力躋身世界前列，中國特色、世界水準的智慧財產權強國基本建成。

據《經濟參考報》引述中國社會科學院智慧財產權中心主任管育鷹表示，該《綱要》是繼2008年頒佈的《國家智慧財產權戰略綱要》實施結束後，為統籌推進智慧財產權事業制定的第二個長期規劃，更加關注智慧財產權作為國家發展戰略性資源和國際競爭力核心要素的重要性。

該《綱要》圍繞6方面作出具體部署。其中，在建設面向社會主義現代化的智慧財產權制度方面，提出包含制定修改強化商業秘密保護、智慧財產權濫用的法律制度，以及與智慧財產權相關的反壟斷、反不正當競爭等領域立法。

此外，還將加快大數據、人工智慧、基因技術等新領域新業態智慧財產權立法。適應科技進步、經濟社會發展需要，依法及時推動智慧財產權法律法規立改廢釋，適時擴大保護客體範圍，提高保護標準，建立並實施侵權懲罰性賠償制度、加大損害賠償力道。